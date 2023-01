Zdroj: Antonín Hříbal

Horští záchranáři vám u Havranu pomohou na Silvestra i na Nový rok

Vodáci na letošního Silvestra pak pluli k jezu do osady Ústí. Zde si opekli buřty, popřáli mnoho štěstí do nového roku a znělo samozřejmě i vodácké „Ahoooj“. Kdo chtěl, pokračoval pak po řece do Josefovy Huti. „Dříve jsme si i nechávali z přehrady upouštět vodu, ale letos je jí dost, tak to nebylo nutné,“ dodal Tomášek. Tradicí je i vycházka podél Mže, kdy lidé jdou po louce a vidí vodáky v řece. Pod jezem tři vodáci pak předvedli přítomným takzvaného eskymáka.

Krom místních se akce účastní například i vodáci z Horšovského Týna.