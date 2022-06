Vodáci si zatím moc neužijí, v řekách v západních Čechách je málo vody. Změnit to ale ještě mohou deště a bouřky, které na následující dny meteorologové předpovídají. V Plzeňském kraji je v současné době sjízdná pouze část Mže a Berounka, na Karlovarsku část Ohře.

Jan Bláha z plzeňského Povadí Vltavy Deníku řekl, že vody stále ubývá a je to znát i na vodních tocích, které odvodňují Šumavu a Český les. „Průtoky se pohybují zhruba od 20 do 50 procent červnového normálu. Na některých řekách registrujeme opravdu nízké průtoky, ať už je to úsek horní Mže nad vodním dílem Hracholusky.Také Radbuza na tom není úplně dobře a horní část Střely dosáhla limitu sucha,“ popsal vodohospodář s tím, že situaci mohou zmírnit hlášené deště a bouřky.

Jan Bláha informoval, že Povodí Vltavy o víkendu nadlepší stav vody v Berounce. Na Křivoklátsku se totiž koná vodácká akce. „Dojde k mírnému navýšení odtoků, ale bude to jen na nezbytně nutnou dobu,“ poznamenal.

Divadelní léto začne studentskou Pláží a oslavou narozenin festivalu

Podle něj byla loni situace na vodních tocích příznivější, protože měsíce květen a červen byly deštivější.

Také na Ohři není situace zcela příznivá. Dle informací z měřící stanice v Drahovicích je tam aktuálně hloubka vody 41 cm, což je hraniční. „Pro vodáky je tam totiž ideální stav více než 42 centimetrů, kdy se dá vodou ještě bez problémů splouvat,“ informoval technický ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský. Doplnil, že v horní části Ohře jsou sice průtoky nižší, ale koryto je v těchto místech úzké a vodáci tak i tam bez potíží projedou. Problém podle Svejkovského nastává v horním úseku u Karlových Varů. „Pod Svatošskými skalami se řeka významně rozšiřuje a tam se občas musí přenést loď,“ upozornil ředitel.

Jan Svejkovský rovněž řekl, že kvůli stavební činnosti bude během pár dnů Povodí Ohře postupně snižovat hladinu přehrady Jesenice. „Tím pádem se Odravou dostane do Ohře více vody než nyní,“ uzavřel ředitel.