"Ta už se připravuje od minulého roku a letos by měla být dokončena. Navazovat bude podání žádosti o dotaci, zatím na vybudování vodovodu," řekla Deníku starostka Barbora Nováková.

Kdy by práce byly zahájeny, to podle jejích slov záleží na tom, jak a kdy budou vyhlášeny dotační programy. Bez dotace by obec s třímilionovým rozpočtem výstavbu vodovodu financovat nemohla. "Ani nemůžeme dělat obojí, tedy i kanalizaci, najednou, i když by to bylo jednodušší. Finančně bychom ale na to nedosáhli. Přednostně tedy chceme udělat vodovod. Kanalizaci pak někdy v následujících letech," dodala starostka s tím, že i když obec s žádostí o dotaci uspěje, na dofinancování stavby si bude muset vzít úvěr.

Vodovod pro obec Prostiboř by měl stát zhruba pět milionů korun. Zkušební vrt už byl dokončen minulý rok, vodojem by měl stát nad obcí. Zájem o domovní přípojky podle starostky v Prostiboři lidé mají, vzhledem k poloze obce na svahu jsou zde problémy se zásobami vody letité.