Podle hejtmanky Ilony Mauritzové jsou mezi prvními testovanými zaměstnanci na Tachovsku především pracovníci firem z oblasti automobilového průmyslu.

Významné zaměstnavatele v kraji oslovila ve věci spolupráce na plošném testování zaměstnanců Krajská hospodářská komora společně s Plzeňským krajem a Krajskou hygienickou stanicí. Ve spolupráci s Armádou ČR testuje mobilní tým od pondělí ve větších firmách na Tachovsku. K testování je registrováno více než 1000 zaměstnanců.

„Rozhodli jsme se oslovit firmy, které mají více než 50 zaměstnanců, ke spolupráci na zavádění režimových opatření a především na plošném testování zaměstnanců. Velmi pozitivní je, že velké množství firem běžná režimová opatření ve svých prostorách již má nastavená a o testování projevují značný zájem,“ uvedla ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Radka Trylčová.

Armádní odběrový tým testuje od konce minulého týdne na Domažlicku a od začátku tohoto týdne v tachovském okrese. "Tachovsko je v současné době nejvíce zasaženým okresem našeho kraje. Vzhledem k aktuálnímu nárůstu nemocných jsme si vědomi, že právě plošné testování zaměstnanců větších firem má nezastupitelnou roli ve chvíli, kdy je zásadní zabránit dalšímu masivnímu šíření viru,“ okomentovala hejtmanka Ilona Mauritzová.

Na Tachovsko putuje také od kraje materiální pomoc, jak hejtmanka upřesnila, přímo do Tachova distribuoval Plzeňský kraj 6600 respirátorů FFP2 a do Stříbra 5400 těchto respirátorů. Komu budou respirátory dále rozděleny, to už si budou určovat samotná města.