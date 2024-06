Ve volbách na nové pětileté období Češi zvolí 21 poslanců Evropského parlamentu z celkových 720, na výběr mají z 674 kandidátů, z Plzeňského kraje je jich více než třicet. Voleb do Evropského parlamentu se letos zúčastní třicet uskupení, před pěti lety to bylo 39.

Velká volební účast se po zkušenostech z minulých voleb do Evropského parlamentu neočekává. „Lidé chodí nejvíc vždy na začátku obou volebních dnů. Pak už to bývá slabší," říká předseda jedné z plzeňských volebních komisí Miloslav Křivánek.

Už popáté budou tento rok Češi volit do Evropského parlamentu. Volby se konají první červnový týden, konkrétně v Česku v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak a kde volit, kompletní kandidátky, ale také co si myslí Češi o Unii a výstupy z debat Deníku s kandidáty do EP. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.