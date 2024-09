close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024

V Kladrubech to chvíli před otevřením volební místnosti vypadalo, že zájem o volby není žádný. Sotva se však dveře otevřely, volební komise měla plné ruce práce, protože voliči všech věkových kategorií začali hromadně přicházet.



„V Kladrubech je to vždycky tak,“ řekla Deníku jedna ze členek volební komise. „Odhadujeme, že přijde tak třetina obyvatel,“ domnívá se předseda komise Jiří Šmahel. Až opadne největší zájem voličů a bude volněji, těší se členky komise, v níž jediným mužem je právě předseda, že si pěkně popovídají a proberou novinky ve městě. Zakousnou k tomu přichystané chlebíčky a na sobotu prý bude i nějaká sladká dobrota v podobě domácí buchty.



Ve Vrbici u Stříbra přišla do volební místnosti jako první čtyřiaosmdesátiletá seniorka. „Paní chodí volit pravidelně a vždycky se na to hezky ohákne,“ řekla Deníku předsedkyně komise Jaroslava Husáková. Ta zároveň uvedla, že z 86 registrovaných voličů v okrsku jich za prvních zhruba 40 minut dorazilo šest. Volit přišla i Jaroslava Puškášová. „Chodím volit pravidelně, jdu i tentokrát, není mi jedno, kdo bude vládnout našemu kraji,“ řekla.

A volilo se i ve Stříbře. Ve volební místnosti 1. volebního okrsku v hotelu U Branky vítala voliče usměvavá komise, která funguje ve stejném složení už několik let. I tady byla složena z pěti žen a pouze jednoho muže. „Tady je to pravidlo, že jak se otevře volební místnost, hned začnou přicházet první voliči,“ prohlásila jedna ze členek komise. V době návštěvy Deníku dorazila na kontrolu také policejní hlídka, která neshledala žádné problémy. Na otázku, co si dá komise ve chvíli volna dobrého k jídlu, když v Kladrubech mají připravené chlebíčky, pronesl jediný zástupce mužského pohlaví Karel Albl, že letos pohoštění poněkud zanedbali a tak si dají pouze buchtu a jablka z vlastní zahrádky. A pokud přestanou voliči přicházet, tak se některé členky komise budou věnovat samostudiu cizích jazyků, další se těší, že si povypráví o svých rodinách, vnoučatech a událostech ve městě.

Do letošních krajských voleb se v Plzeňském kraji zaregistrovalo 13 politických stran a hnutí. A nově budou bojovat o 55 křesel v krajském zastupitelstvu, jejich počet se díky nárůstu počtu obyvatel v kraji zvedl o deset. Rozšíří se také krajská rada ze stávajících devíti členů na 11. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

O křesla v krajském zastupitelstvu bude bojovat pět koalic a osm politických stran a hnutí. Z politických stran a hnutí půjdou do voleb ANO, Piráti, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, Koruna Česká, Přísaha, Sociální demokracie a Starostové a nezávislí (STAN), jediného kandidáta má strana s názvem Lepší život pro lidi min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce a dále.

Kandidátní listiny podaly koalice Čistý a bezpečný kraj ve složení Dělnická strana sociální spravedlnosti, Bezpečné ulice, Aliance národních sil a Národní demokracie, dále tradiční strany ODS a TOP 09 – Společně do kraje. Koalici Pro náš kraj tvoří Pro Plzeň a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců. O úspěch v krajských volbách budou dále bojovat společně SPD a Trikolora a také koalice STAČILO! ve složení Komunistická strana Čech a Moravy, Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Česká strana národně sociální.