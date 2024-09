Svého času tuhle roli plnil ministr Martin Baxa (ODS), ale ten se logicky krajských voleb účastnil jen jako podpora ze zadních řad. A to v kraji, který kdysi byl právě baštou pravice, stačit nemohlo. Ruku na srdce, kolik lidí znalo před volbami lídra Jana Šaška? Pokud chce ODS zase začít myslet na návrat na výsluní, musí rychle začít takovou osobnost hledat. Bohužel pro ně, jihočeský hejtman Martin Kuba zatím naklonovat nejde.

ANO uspělo na plné čáře, a i když vsadilo na tvář nepříliš známého experta na zdravotnictví Kamala Farhana, sportovní terminologií „přejelo soupeře rozdílem třídy“. Možná i proto, že se Farhan mohl spolehnout na podporu superúspěšného plzeňského primátora Romana Zarzyckého. Ten s více než pěti tisíci preferenčními hlasy vyskákal ze sedmého místa kandidátky na první a ukazuje, že začíná patřit k zásadním tvářím ANO i v celonárodním měřítku.

Rozporuplné pocity musí mít dosavadní hejtman Rudolf Špoták. Z potopeného pirátského škuneru brázdícího výsostné české vody zbyly jen třísky a také záchranná veslice se znakem Plzeňského kraje. Jediné tři mandáty v krajích v rámci republiky totiž získali Piráti právě na západě Čech. A to ze Špotáka rázem dělá nejúspěšnějšího Piráta v Česku. Co to bude znamenat pro blížící se personální zemětřesení ve straně, ukáží následující týdny.