Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Voliči začali chodit do všech tří okrsků v Zárečné v poměrně velkém množství hned po odemčení místností ve 14 hodin. Jedním z nich byl i Zdeněk Gažák. "Já patřím ke svědomitým voličům, chodím odevzdávat svoje hlasy při každých volbách," řekl Deníku.

Na jedné školní chodbě tak fungují volební místnosti pro tři okrsky. A podle členů volební komise zůstanou v Zárečné tři okrsky i pro příští volby. "Mně to docela vyhovuje. Dříve jsem chodil z práce odvolit přes celé sídliště, teď jenom seběhnu o patro níže. To je změna, kterou vítám," řekl Deníku učitel ze Zárečné Vladimír Pintíř.

Na nové místo, kde mohou odvolit, si musí zvyknout voliči, kteří byli doposud zvyklí chodit k volbám do domova pro seniory v Tachově. V pátek ve 14 hodin se pro ně totiž otevřela nová volební místnost v prostorách Základní školy Zárečná.

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.