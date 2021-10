Do zítřejších dvaceti hodin se pak na krajský úřad mohou telefonicky nahlásit lidé, kteří se nemohou na drive-in dostavit. Ty pak obslouží komise s přenosnou urnou doma v pátek, nebo v sobotu.

V regionu je připraveno celkem osm takzvaných drive-in komisí, které občané odevzdají svůj hlas z auta. Volení tímto způsobem se bude konat pouze dnes do 17 hodin. V Plzni bude drive-in umístěný v areálu DEPO2015 v Doudlevcích. V Tachově, Domažlicích, Rokycanech, Klatovech a Sušici pak v areálech Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.