Vesnice Žebráky, schovaná v pohraničních hvozdech Českého lesa, je místní částí obce Hošťka. Svůj domek propůjčila k volbám už poněkolikáté Růžena Vaňátková, která je zároveň předsedkyní volební komise. "Tady nikde není jiné vhodné místo, ve kterém by se volby mohly dělat," řekla Deníku. "Dříve bývaly volební místnosti ve starých hospodách. Jedna se ale zbořila, další se prodala na rodinný dům. Pak byla volební místnost nějakou dobu v jiném soukromém objektu, který už také není možné využívat."

Najednou tedy nebylo kam volební komisi posadit. "Seděly jsme se starostkou a přemýšlely, jak to vyřešit. Paní starostka se mě zeptala, jestli bych to nezkusila v našem domku. Řekla jsem, že nemám kam volební místnost umístit. Tak ji dej třeba na verandu, řekla mi. No a stalo se," vyprávěla paní Růžena historii vzniku volební místnosti u Vaňátkových.

A tak kolem stolku ve verandě sedí komise, Na stěně, kde běžně visí bundy a kabáty, nyní visí nástěnka s volebními pokyny a informacemi, v rohu je volební urna. Zástěna pro vkládání hlasovacího lístku do obálky už je ve dveřích do chodby. "Komise může používat naši toaletu i kuchyni," dodala paní domu. "Vařit jim ale nemusím, jídlo nám přivezla paní starostka. Ale s kolegyní jsme napekly buchty a roládu."

Volební komise v Žebrákách čekala na 78 voličů, k nim přibyli ještě dva na volební průkaz. "Účast tu míváme vždycky poměrně vysokou, kolem sedmdesáti procent," dodala předsedkyně komise.