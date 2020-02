„Na víceúčelovém hřišti s ledovou plochou, na které hrajeme i naše domácí hokejové zápasy, si mohou o prázdninách ve vyhrazených časech volně zabruslit nebo i zahrát s hokejkami všichni malí i velcí zájemci,“ říká hráč a funkcionář místních Buldoků Jan Šůcha.

Pro bruslení s hokejkami jsou vyhrazeny časy každý den od pondělí do pátku od 10 do 11:30 hodin a v neděli od 16:30 do 18 hodin.

Na volné bruslení se můžete vydat v pondělí od 13 do 17:30 hod., v úterý od 13 do 18 hod., ve středu od 13 do 16 hod., ve čtvrtek od 13 do 18 hod., v pátek od 13 do 16 a od 18 do 20 hod., v sobotu od 13 do 16:30 hod. a v neděli od 13 do 16 hod.