Ve třech etapách se do Základní školy Mánesova ve Stříbře vracejí žáci po uvolnění koronavirových opatření. Jako poslední to je v pondělí skoro stovka dětí z druhého stupně.

Škola dodržuje všechna stanovená opatření. | Foto: Foto: ZŠ Mánesova

„Žáků druhého stupně se v pondělí vrací do školy 99, což je 52,6 % dětí z druhého stupně. Rozděleni jsou do osmi skupin,“ upřesnil ředitel školy Václav Peteřík. Jak dodal, učitelé i žáci vítají možnost zopakovat učivo probírané na dálku, vysvětlit některé nejasnosti. „Učitelé navíc očekávají příležitost zhodnotit uplynulé období a lépe se připravit na zdárné ukončení školního roku. Ke cti jim slouží i to, že ani jeden pedagog neváhal s účastí při práci ve škole,“ uvedl ředitel.