Neobvykle živo bylo v sobotu 20. ledna ve Vranově u Stříbra. Místní Hospůdka Vranov tam uspořádala vepřové hody.

Vepřové hody ve Vranově si nenechalo ujít spoustu lidí. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Děláme je již třetím rokem. Snažíme se, aby to u nás v obci více žilo a také aby to k nám táhlo i přespolní,“ řekla Deníku Jiřina Ženíšková, majitelka hospody. V nabídce byly jitrnice, jelítka, tlačenka a polévka, ale také ovar či guláš. Mnozí přicházeli k výdejnímu okénku již před stanovenou prodejní dobou, aby si vyzvedli předem objednané vepřové dobroty, které měli prodávající vzorně připravené s popiskami v taškách. A do fronty se stavěli i ti, kteří si chtěli vybrat až na místě. „Vezmu si bílou tlačenku, tu mám rád. Vloni byla výborná,“ těšil se vranovský Václav Mráček.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

S plnými taškami pak většina zamířila hned do vedlejších dveří, které vedou přímo do hospody, aby okoštovali i něco z teplé zabijačkové nabídky. Obsluha nestíhala roznášet ovar, guláš či „prdelačku“, jak někdo nazývá zabijačkovou polévku. „Byli jsme tu už vloni. Nakoupili jsme si a nyní si jdeme dát teplou polévku,“ přesouvali se od prodejního pultu do vyhřáté hospody Petr a Eliška Nutilovi ze Stříbra. Kdo byl dostatečně zasycen mastným, mohl se dorazit domácími zákusky či koláči, které upekla sama Jiřina Ženíšková. „Zákusky máme v nabídce stále, nejen v době zabijačky,“ připomenula.

