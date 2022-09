Hned středeční premiéru v Barceloně si nenechá ujít Plzeňák Vratislav Opl (na snímku). Fotbalový srdcař, který milovanou Viktorku podporoval i při předchozích pohárových jízdách Ligou mistrů a Evropskou ligou. „Statistiku si nevedu. Ale odhaduji, že už je to ke dvaceti výjezdům.“

Při pondělním odletu z Norimberku mu dělala doprovod dcera, pro níž je to vlastně dárek k osmnáctým narozeninám. S prohlídkou katalánské metropole, koupáním a pátečním návratem.

Haló na letišti. Plzeň vyrazila do Barcelony, Horváth věří v překvapení a obranu

„Já už byl ve Španělsku před jedenácti lety. Takže vím, jak slavný Camp Nou poznamenal zub času. Ostatně jako San Siro v Miláně, ale přesto jde o nezapomenutelné zážitky. A když už hodnotím ze svého pohledu stadiony, tak nejkrásnější to bylo v Manchesteru. Při střetnutí s věhlasnými Citizens jsme navíc získali perfektní vstupenky za plzeňskou střídačkou. Kluci se favorita nelekli a svědčí o tom přijatelná porážka 2:4. Stejně tak v Madridu proti Realu snižoval Hrošovský na 1:2 a Španělé najednou začali zdržovat. To jsou momenty, kdy jsem na plzeňskou partu nesmírně pyšný,“ dodává Vratislav.

Byly však i výjezdy s partou kamarádů, které je prý třeba z hlavy rychle vytěsnit. Například strastiplná pouť přes Budapešť do Moskvy a odtud do Petrohradu. Dojmy z Ruska by údajně vydaly na knížku, jenže fanoušek má jasno: Už tam zkrátka nemusí.

KVÍZ: Blíží se zápas na Camp Nou. Jak dobře znáte Viktorii a Barcelonu?

Vratislav Opl jako bývalý fotbalista sám oblékal dres několika plzeňských klubů: „Právě ve Škodovce jsme často kopali na škváře a moje kolena by o tom mohla vyprávět.“ Hráči i příznivci Opla znají i z trenérských angažmá na Petříně, v Bolevci, Přešticích, Rapidu atd. Se zájmem tedy sledoval letní přestupovou politiku Viktorie a zaujal ho především nigerijský útočník Fortune Bassey: „Až se rozehraje a spoluhráči pochopí jeho filosofii, bude to obrovský hráč.“

Vraťme se ale k blížícímu se šlágru v barcelonském svatostánku. Jména Dembélé, Lewandowski, Raphinha a další sice vzbuzují obavy, jenže optimisticky naladění příznivci Viktorie věří skvělému Staňkovi mezi tyčemi, pozorné defenzivě i nebojácným útočníkům. Takže ve středu od 21.00 na shledanou přímo na Camp Nou nebo u obrazovek!