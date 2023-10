Oblíbené Slavnosti jablek se vrací na vrch Krasíkov nedaleko Kokašic. V pořadí 21. ročník se bude konat v sobotu 7. října, letos bude mít však jinou podobu než v uplynulých letech.

I letos ožije Krasíkov Slavnostmi jablek | Video: Deník/Monika Šavlová

„Rádi bychom navrátili akci spíše komunitní charakter, proto se celé slavnosti budou odehrávat na samotném vrchu. A dle toho bude přizpůsoben jak celý program, tak rovněž stánkový prodej,“ uvedl jeden z pořadatelů Jan Florian z MAS Český Západ. Stánků proto bude v letošním roce o něco méně než tomu bývalo v uplynulých letech. „Doporučujeme vzít si s sebou také vlastní piknikové koše a deky,“ vzkazují organizátoři. V rámci slavnosti se bude konat řemeslný jarmark, z občerstvení pak budou v nabídce především jablečné pochutiny a regionální potraviny. Chybět nebude moštování, zejména menší návštěvníci jistě přivítají výtvarné dílny. V rámci programu vystoupí písničkáři, akrobati, pouliční divadlo a představí se také místní spolky a neziskové organizace z destinace Český západ.

V průběhu odpoledne proběhne tradiční soutěž O nejlepší výrobek z jablek. Zájemci o možnou výhru v částce odpovídající letošnímu letopočtu, tudíž ve výši 2023 Kč, se mohou přihlásit na místě do 14:30 h, výherce bude vyhlášen v 16 hodin.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Návštěvníci mohou dorazit jednak svými vozy, které mohou zanechat na vyhrazeném parkovišti za fotbalovým hřištěm v Kokašicích a na vrch vzdálený asi 1,3 km dojít pěšky. Od Plzně je možnost dopravit se přímým spojem Českých drah na trase z hlavního nádraží v Plzni do Bezdružic. Tam bude čekat tzv. Jablečný expres v podobě autobusové dopravy. Ten bude kroužit pravidelně každou hodinu po trase Dvůr Krasíkov – Kokašice – Konstantinovy Lázně – Bezdružice – Dolní Polžice – Kokašice – Dvůr Krasíkov. Ač bude jízdné dobrovolné, doporučená výše je dvacka za osobu. Spoj zajišťuje Z-GROUP BUS divize ČSAD autobusy Plzeň. Bližší informace ohledně přesného jízdního řádu jsou k nalezení na webových stránkách www.slavnostijablek.cz. Pořadatelé mysleli samozřejmě také na hendikepované návštěvníky. Pro ně bude fungovat transport na okružní trase „hřiště – Dvůr Krasíkov – úpatí – vrch Krasíkov“, který pojede každých 30 minut, zajišťovat ho bude Záchranná služba Royal Rangers.

Vstupné na celou akci včetně všech zábavných představení je zdarma až na jediné z řady hudebních vystoupení. Tím je hlavní koncert od 13:30 h, kdy v kapli Máří Magdalény vystoupí Jan Hrubý a trio. Zde se bude platit pevné vstupné 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let. Vstupenky bude možné zakoupit u vstupu do kostela. (šav)