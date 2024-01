Tvrz v Bělé nad Radbuzou již není ostudou, od poloviny příštího roku v ní bude panovat čilý ruch. Město chystá další přestavby.

„Vše jde podle plánu, tvrz bude v řádném termínu hotová. Nemůžeme ovlivnit počasí, takže tvrz bude předána s některými nedodělky, jako je například fasáda, ale to nebrání žádnému užívání. Fasáda se dodělá na jaře. To, co jsme potřebovali, je hotovo,“ řekl starosta města Libor Picka.

1/14 Zdroj: Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 2/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 3/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 4/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 5/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 6/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 7/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 8/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 9/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 10/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 11/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 12/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 13/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou. 14/14 Zdroj: Deník/Daniela Loudová Tvrz v Bělé nad Radbuzou.

Od počátku nového roku bude následovat zabydlení tvrze, slavnostní otevření, které je plánováno na zhruba konec března. „Začne tam fungovat život s tím, pro co jsme to stavěli, čili zázemí pro sociální služby, spolky, se kterými už máme předběžné smlouvy. Po novém roce je oslovíme, dáme dohromady rozvrh, co kde bude fungovat, v jakém režimu. Přesune se tam pečovatelská služba, klub důchodců a podobně. Myslím, že do poloviny příštího roku bude tvrz zabydlená a bude plnit své účely,“ uvedl Picka.