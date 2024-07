Benediktinské dny v Kladrubech

Kdy: pátek 12. července a sobota 13. července vždy od 20.00 do 23.00 v hodinových intervalech

Kde: klášter Kladruby

Za kolik: 220 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma

Proč přijít: Oživené prohlídky patří mezi oblíbené akce, tentokrát se při jednotlivých scénkách v historii vrátíte do 16. století, kdy byl klášter stižen požárem.

Zámecké historické slavnosti v Boru

Kdy: sobota 13. července 13.00 – 23.00

Kde: zámecký park a zámek v Boru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čekají vás ukázky historického šermu, dobový tanec a hudba, stánky s nejrůznějším zbožím, divadelní představení i ohnivá show. Odvážnější mohou vyrazit na plavbu s piráty.

Semtex a Travex v Cebivi

Kdy: sobota 13. července od 19.00

Kde: prostranství za kulturním domem v Cebivi

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na pódiu se v průběhu večera vystřídají skupiny Semtex a Travex.

Slavnosti léta v Bezdružicích

Kdy: sobota 13. července od 17.00

Kde: náměstí v Bezdružicích

Za kolik: 300 korun , děti do 15 let mají vstup zdarma

Proč přijít: Pořádnou dávku rocku přinese skupina Katapult revival, tu pak vystřídá Extra Band a akci zakončí Jenny CZ.

Hudební pergola v Konstantinových Lázních

Kdy: sobota 13. července od 19.00

Kde: open air scéna na náměstíčku v Konst. Lázních, při nepříznivém počasí se akce přesouvá do KD

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: V prvním ze série koncertů se představí parta špičkových muzikantských veteránů, tentokrát v seskupení IKEM BAND.

3. ročník setkání historických vozidel v Černošíně

Kdy: sobota 13. července od 8.00 do 14.00

Kde: náměstí v Černošíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás parádní podívaná na historická vozidla. Zajištěno je i občerstvení.