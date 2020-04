Nový chodník včetně parkovacích míst postaví město v Brožíkově ulici. Stavbu, která bude umístěna po pravé straně silnice ve směru do Nerudovy ulice, provedou po etapách.

Brožíkova ulice. | Foto: Facebook města Stříbra

Zahájení je naplánováno na pondělí 4. května. Hotovo by mělo být do letošního října. „V důsledku realizace stavebních akcí budou občané v Brožíkově ulici a přilehlém okolí částečně omezeni v přístupu do této ulice a bude zde také omezeno parkování. Objízdné trasy budou řádně a včas vyznačeny,“ poznamenal starosta Stříbra Martin Záhoř. (mk)