„Jedná se o seznam exkurzí do přírody, pozvánek, přednášek, výstav, workshopů,“ představuje kalendář jedna z organizátorek projektu Barbora Nováková. Právě jejím přispěním vzniká kalendář pod neziskovou organizací Mezi lesy, jejíž je členkou. Na jeho tvorbě spolupracují příspěvkové organizace, muzea, neziskové organizace, ale i státní správa obou krajů.

Zájemci a milovníci přírody v něm mohou najít pozvánky na zajímavé přírodovědné akce, tipy na výlety na zajímavé naučné stezky. Zatímco v uplynulém roce mohli zájemci o krásy a zajímavosti přírody najít v kalendáři 82 akcí, v letošním roce se museli organizátoři spokojit jen se 61. „Vzhledem k tomu, že se stále všichni potýkáme s možností nákazy novým typem koronaviru, doba hromadným akcím nepřeje. Proto v letošním roce předpokládáme i nižší návštěvnost,“ uvažuje Nováková. Vloni akce navštívilo neuvěřitelných téměř osm tisíc návštěvníků.

„V nové dekádě edice jsme měli v plánu udělat změnu designu a rozšířit náplň kalendáře,“ vysvětluje Nováková. "Bohužel nouzový stav a karanténa nepříznivě ovlivnila jeho tvorbu. Na začátku března stále nebylo jasné, zda-li bude možno kalendář vydat, později jsme kvůli koronaviru museli řešit i problém s financováním. Věříme, že kapesní verzi s více tipy na výlety, mapkami a instrukcemi, která místa jsou vhodná spíše pro jednotlivce a kam mohou i rodiny s dětmi, se nám snad podaří vytvořit a vydat již v roce příštím,“ doufá organizátorka závěrem.

Každoročně je kalendář distribuován do škol Plzeňského i Karlovarského kraje. Dále do něj mohou zájemci nahlédnout v městských infocentrech a muzeích. Rozesílán je i poštou nebo emailem mezi zájemce, kteří jsou v databázi. Muzeum Českého lesa v Tachově ho stejně jako infocentrum nabízí už od 29. května. Existuje i elektronická verze kalendáře, a to na stránkách chebského muzea. „V červnu je v rámci exkurzí Pojďte s námi do přírody pro zájemce připraveno hned 15 akcí. Čeká nás například exkurze na jednu z nejhezčích motýlích lokalit Českého lesa, prozkoumáme hmyz v bečovské botanické zahradě, vydáme se po stopách předků za přírodou Slavkovského lesa nebo do národní přírodní rezervace Rolavská rašeliniště. V Českém lese poodhalíme také tajemství zaniklých vsí,“ láká zájemce závěrem Barbora Nováková.