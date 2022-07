Úžasnou výstavu připravil Kroužek železničních modelářů při Základní škole Zárečná v Tachově. "Je tu udělaná dráha, kde jezdí vláčky, ale většina modelů je schovaná za sklem. Aby si to ale mohly užít děti, tak tu pro ně máme ještě malou dřevěnou železnici, se kterou si mohou hrát. Oni si s ní tedy hrají i dospělí, ale to nám nevadí," smál se kastelán Pavel Voltr.

Modely zahrnují stroje i z předminulého století až do dnešní doby, jsou opravdu detailně zpracované. A kdo by se chtěl posadit do historického kupé, také má možnost. "Máme tu takový jakoby fotokoutek. Jde vlastně o imitaci starého vagónového kupíčka, kde je doplněný starý porcelán, kniha i velký kufr. Návštěvníci se tam mohou posadit a udělat si na památku fotografie," dodal Voltr.

Výstava na tachovském zámku potrvá až do konce srpna.

