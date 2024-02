V pouhých pětadvaceti letech se stala nejmladší ředitelkou muzea na Tachovsku. Alice Pospíšilová z Kladrub je od začátku letošního roku novou ředitelkou Regionálního muzea Kladrubska. Pro strach má uděláno a o tom, jak by mělo muzeum fungovat, má jasnou představu. O ni se podělila s Deníkem.

Alice Pospíšilová je novou ředitelkou Regionálního muzea Kladrubska. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Co Vás přivedlo k nápadu přihlásit se do konkurzu?

Trochu se to sešlo. Byla jsem čerstvě po škole a hledala jsem práci, která by souvisela s uměním. Ideálně aby slučovala umění a zemědělství, což jsou dva zdánlivě rozdílné obory, které jsem na školách kombinovala. V té době jsem zahlédla inzerát na ředitele muzea v Kladrubech. A právě zde se krásně kombinuje galerijní činnost s pořádáním kulturních akcí a muzeem historické zemědělské techniky na Sulanově statku. Zároveň je právě v Kladrubech, jichž se cítím být patriotem.

Nazvala jste se kladrubským patriotem, řeknete mi k tomu něco víc?

Ano, není proč se za to stydět. Žiji v Kladrubech od narození, zažila jsem tu krásné dětství. Město jsem vlastně opustila jen pro studium na vysoké škole a vždy jsem se ráda vracela. Mám radost, že jsem nyní dostala šanci oplatit městu hezký čas, který jsem tu prožila a prožívám.

Stala jste se nejmladší ředitelkou muzea v okrese. Budete se radit se zkušenými kolegy z jiných muzeí?

Určitě ano, jsem na začátku svého působení, ve funkci tedy zatím spíše mapuji možné spolupráce s lidmi v rámci Kladrub. Ale rozhodně se chystám požádat o schůzky ředitele a ředitelky dalších muzeí a kulturních středisek v okolí.

Když se muzeum otvíralo, myšlenka byla, že bude sloužit nejen jako muzeum, ale zároveň také jako kulturní a společenský stánek, z toho ale postupně sešlo. Jak to vidíte vy?

Nemyslím, že by z toho úplně sešlo, ale je pravda, že chci tuto jeho funkci v budoucnu zintenzivnit. Výstavní prostor v prvním patře muzea bude dále využíván jako galerie, menší výstavní místnost v přízemí bude věnovaná zejména Kladrubům, jejich historii, současnosti, přírodě a místním obyvatelům. V sále muzea se budou konat menší kulturní akce - vernisáže, kvízy, besedy atd., a to na pravidelné bázi. Každou výstavu pak plánuji podpořit přidruženými akcemi, zejména dětskými workshopy. Zároveň jsem otevřená nápadům na další činnosti a chci, aby měli všichni možnost podílet se na kulturním životě města.

Všimla jsem si, že jste začala město Kladruby propagovat také na Instagramu.

Ano, domnívám se, že i tudy je cesta dostat se do povědomí další skupiny lidí vedle dosavadní formy facebookového profilu, webu a tištěných propagačních materiálů. Chci nabídnout ucelený soubor kulturního dění ve městě, aby lidé měli snazší cestu, jak se k informacím o akcích dostat.

Poslední výstava v muzeu trvala tři měsíce, čímž se nekonala žádná s vánoční tematikou, jako tomu bylo několik předchozích let. Vrátíte se k nim? A k dalším tematickým akcím dle ročního období?

Rozhodně bych chtěla vnést sezónnost do výběru některých vystavujících, byť to asi nebude úplně stejné jako v předchozích letech. Tematické sezonní akce budou určitě. Nejblíže mohu zmínit tradičně Velikonoční jarmark, s nímž se budou pojit velikonoční dílničky. Pak například Halloweenská party pro děti s přespáním v muzeu.

Zmínila jste na začátku Sulanův statek, jaké s ním máte plány?

Především bych ráda, aby Sulanovna žila. Je to prostor se skvělým potenciálem, který bych vedle stávající expozice historické zemědělské techniky a akcí, které zde během léta probíhaly v minulých letech, využila pro setkávání všeho druhu a podporu zemědělského ducha místa. V praxi to bude znamenat dobové scénky z venkovského života, prohlídky pro děti s ukázkami řemesel a další.

Kulturní akce v muzeu v poslední době stagnují a pokud se nějaká koná, návštěvnost není vysoká. Chodí spíše stále ti samí lidé, jak chcete nalákat nové?

Je velkou výhodou, že nyní jsme v muzeu dva, takže se s kolegou na akcích můžeme podílet oba a zároveň zvládat běžný chod muzea. Ráda bych zejména ze začátku zjišťovala, co by místní chtěli a potřebovali, o jaké akce vlastně stojí, a na základě toho bych se rozhodovala při tvorbě akcí. Zaměřit se chci i na propagaci, kterou bude nutné zlepšit.

Máte za sebou první vernisáž, jaké z toho máte pocity?

Vernisáž hodnotím skvěle. Umělkyni i taneční vystoupení jsem ještě přebírala po kolezích, takže jsem se zabývala pouze instalací a občerstvením. Účast byla vysoká a zpětná vazba od návštěvníků kladná. Do příštích vernisáží mám ještě několik detailů, které bych ráda doladila, ale už teď to vypadalo podobně, jak bych to chtěla i do budoucna. Jsem spokojená.

Práce je před vámi skutečně mnoho. Nějakou nejbližší chystanou akci prozradíte?

Hned 18. února vás mohu pozvat do Kulturního domu v Kladrubech, kam zavítá známý rybář Jakub Vágner s přednáškou Sladkovodní giganti. V nejbližších dnech pak chci oslovit veřejnost s prosbou o fotografie Kladrub a jejich spádových obcí v souvislosti s tvorbou nových propagačních materiálů. Ráda bych je nechala vyrobit než se rozběhne naplno turistická sezona.