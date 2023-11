Kolem půl osmé ranní, kdy teploměr ukazoval pouhé čtyři stupně nad nulou, začali rybáři zatahovat sítě na rybníce Regent nedaleko Chodové Plané. Započal tak tradiční dvoudenní výlov, který bude pokračovat zítra, v pátek 3. listopadu, od rána asi do 13 hodin.

Výlov rybníku Regent 2023 | Video: Deník/Antonín Hříbal

Do kádí tak postupně putovali kapři, amuři, tolstolobici, candáti, štiky či líni, ale také sumci či úhoři. Část jich rybáři z třídičky postupně předávali do stánku na hrázi k prodeji, zbytek byl převezen nákladními auty do sádek v Plané, kde ryby zůstanou až do vánočních trhů. „Za stejnou cenu, jako máme dnes, budeme ryby prodávat také před Vánocemi,“ upozornila prodávající u stánku s právě vylovenými rybami. Současně s rybami z Regentu stánek nabízel také čerstvé pstruhy. „Ti samozřejmě z rybníka nejsou,“ smála se obsluha. Na výlov si pro čerstvé ryby přijeli také manželé Váňovi z Mariánských Lázní. „Koupili jsme amura a pstruha, nádherné velké ryby. Ale už je zamrazíme a schováme na Vánoce,“ odpověděli Deníku.

Banner rybyZdroj: Jan LakomýKilo kapra a amura stojí 115 korun, lín vyjde na 95 Kč, tolstolobik pak na 65 Kč. Pokud zatoužíte po sumci, zaplatíte za kilo živé váhy 250 korun, za štiku dáte 280 a candát vás vyjde na 390 Kč za kilo. Na hrázi kromě živých ryb můžete pořídit i rybí speciality. Dva kousky grilovaného kapra i s pečivem vás vyjdou na stovku, dáváte-li přednost rybím hranolkům, za porci zaplatíte 150 Kč a za porci rybí polévky dáte rovných padesát. Nechybí ryby uzené, ale i tzv. máslové. A protože se říká, že ryba musí plavat, prodejci nabízí také tekutiny, kdy za půl litru dvanáctky prazdroje zaplatíte 60 Kč, stejně stojí svařák, káva či čaj vás vyjdou na čtyřicet korun. Kdo nerad ryby, také při podívané na výlov hlady trpět nebude. Za stovku je k mání klobása, za čtyřicet korun pak párek v rohlíku.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Nevšední podívanou si nenechaly ujít také děti ze 4. třídy Základní školy Dolní Žandov se svojí učitelkou. „V přírodovědě budeme probírat ryby. Navíc se blíží Vánoce, kdy mnohé děti dostanou rybu na talíři při štědrovečerní večeři, tak jsme se přijeli podívat, aby si děti mohly udělat představu, co tomu předchází a jak takový výlov vypadá,“ vysvětlila pedagožka.

Co ale výlovy mají dlouhé věky společného, je názvosloví. A tak dřevěnému vyřezávanému symbolu rybářského cechu se říká ferule. Jednomu z typů rybářské sítě při výlovu se říká plot, dalšímu nevod, jsou sítě tažné i podložní, k odchytu jednotlivých ryb slouží sak a místo, kde se soustředí ryby k výlovu, je loviště. Právě sem se ryby nahání při takzvané sháňce.

Regent by měl dle odhadu Zdeňka Maška, jednatele společnosti Rybářství Mariánské Lázně, vydat kolem 20 až 23 tun ryb. Zdali rybáři jako po mnoho let v minulosti i letos vyloví z rybníka raritního bílého sumce, si netroufá předpovědět, i když doufá, že ano. „Pokud se tak stane, pobude si chvíli v sádkách, ale pak ho vrátíme zpět,“ slíbil Mašek. „Jo Pepa? Ten tu určitě bude,“ věří sympatická prodavačka u stánku s živými rybami. A také ona potvrzuje jednatelova slova. „Samozřejmě že se vrátí zpět do rybníka,“ nepřipouští jiné možnosti.

Rybník s vodní plochou 52 ha se ihned po výlovu začne znovu napouštět a dle slov jednoho z rybářů už v úterý do něj poputuje nová násada.

Rybník Regent se vodní plochou 52 hektarů řadí mezi největší na Tachovsku a Mariánskolázeňsku. Má zajímavou historii. Už v patnáctém století zde byla za opata Zikmunda budována celá řada takzvaných klášterních rybníků. Pracovali zde poddaní z Holubína a dalších vesnic v okolí. „Rybník Regent byl vybudován v roce 1479 a původně měl dva majitele. Klášter Teplou v čele s opatem Zikmundem a Kryštofa a Heinricha Landvisty z Rebersreuthu, pány na Chodové Plané,“ uvádí Richard Švandrlík v legendární Hamelice a popisuje neshodu majitelů. „Brzy mezi nimi vypukl spor, který byl ukončen v roce 1501 tak, že klášter Teplá odkoupil druhou polovinu rybníka od vdovy po Kryštofu Landvistovi – paní Anežky z Kočova. Ve věci sporu o Regent v letech 1479-1501 bylo sepsáno 11 listin, z toho je osm českých.“ Když tedy poddaní pracovali na stavbě Regentu, trvalo Kryštofu Kolumbovi ještě třináct let, než objevil Ameriku. Dnes Regent patří holdingu Rybářství Třeboň a o rybník se stará a výlovy provádí Rybářství Mariánské Lázně.