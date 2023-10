Napilno měli v sobotu 7. října stříbrští rybáři, od časného rána lovili totiž Výrovský rybník.

Výlov Výrovského rybníka nedaleko Benešovic | Video: Deník/Monika Šavlová

Přestože ráno nebylo oproti uplynulým dnům až tak chladné, málokdo z přihlížejících návštěvníků, kterých se na hrázi sešlo několik desítek, rybářům v gumových oblecích pobyt ve studené vodě záviděl stejně jako bláto, kterým se brodili. I přes malé komplikace na začátku výlovu spojené s dodávkou elektřiny do nakladače se postupně do kádí na nákladních autech začali přesouvat především kapři, štiky, ale také líni. Auty pak vylovené ryby obratem putovaly do řeky Mže a Úhlavky dle předem daného plánu zarybnění.

Banner rybyZdroj: Jan LakomýDo přehrady Hracholusky ryby nakonec stříbrští rybáři v rámci zarybňování nevozili. Vylovili jich totiž méně, než počítali. Letošní teplé počasí rybám nepřálo. „Kvůli nadměrným teplotám jsme mohli krmit méně, než by bylo třeba, což se odrazilo na váze a množství vylovených ryb,“ řekl Deníku předseda MO ČRS Stříbro František Hodonický. Dle jeho slov se životní podmínky pro ryby v rybnících celkově mění. „V posledních letech podstatně ubylo okounů, karase obecného aby člověk pohledal,“ neskrývá smutek a rozladění.

Výrovský rybník začnou rybáři opět hned postupně napouštět a ještě na podzim proběhne nové vysazení ryb.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Patří ryby a rybaření k vašim koníčkům? Podělte se o své zážitky, pochlubte se svými úlovky, pošlete fotky, videa, rádi je zveřejníme.

Vaše příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, atd.), připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.