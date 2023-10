K výlovu se strojí Sytenský rybník, rybáři z něj upouští vodu

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Stříbrští rybáři už více jak týden upouští vodu ze Sytenského rybníka. Připravují ho totiž na výlov, kdy by měli v jejich sítích uvíznout především kapři a štiky. Dorazit na neobvyklou podívanou, která se naskytne jen jednou do roka, mohou zájemci v sobotu 21. října v době cca od 7 do 13 hodin.

Sytenský rybník se strojí k výlovu | Video: Deník/Monika Šavlová