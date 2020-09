"Ve směru na Staré Sedliště jel řidič s vozidlem Toyota Avensis, který začal předjíždět nezjištěné vozidlo. Při tom ohrozil protijedoucí osobní vozidlo Škoda Octavia, se kterým se střetl. Vozidlo Škoda po střetu havarovalo v příkopu. V souvislosti s touto nehodou, kde dochází k rozporům ve výpovědích, policisté hledají případné svědky či neznámého řidiče, který byl Toyotou předjížděný," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Další nehoda, jejíž svědky policisté hledají, se stala v době od 21. do 22. srpna roku v Milířích u Rozvadova. "Ve směru od Svaté Kateřiny na Milíře jel tříramennou křižovatkou zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem, který nezvládl řízení, uvedl vozidlo do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do elektroměrového rozvaděče k vysílači," popsala mluvčí. Řidič z místa nehody ujel. Vzniklou škodu policisté odhadli na 15 tisíc korun.

Tachovští dopravní policisté žádají případné svědky obou nehod, aby se ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.