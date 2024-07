Návěstidla, uniformy, součásti zabezpečovacího zařízení, vybavení pokladen, kancelář výpravčího a spousta dobových fotografií. To všechno už je k vidění ve vznikajícím muzeu mapujícím historii trati Chrást - Radnice. Všechno, co souvisí s železnicí, začal drážní nadšenec Tomáš Benetka sbírat už během studií, kde jinde než na střední průmyslové škole dopravní: „Už jako dítě jsem sbíral jízdenky, potom pohlednice a postupně se to nabalovalo, když jsem na střední škole víc přičichl k železnici. Chodil jsem do stanic na praxe a někdy jsem tam dostal nebo si koupil nějaké věci do sbírky.“