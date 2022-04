Organizátor procházky upozorňuje, že akce se koná za každého počasí, takže je třeba přibalit do batohu kromě svačiny také raději deštník či pláštěnku a na nohy nazout pevné terénní boty. Trasu zvládnou i děti. Sraz je v 9h u hřbitova v Lesné, kontakt na průvodce a bližší informace jsou k nalezení ZDE.

Exkurze Památné stromy na Tachovsku je zároveň první konanou akcí z letošního programu Pojďte s námi do přírody 2022! v Českém lese. Jeho organizátoři letos již po třinácté připravují kompletní kalendář přírodovědných akcí, přednášek, besed či workshopů, které by se měly uskutečnit v průběhu celého roku v Plzeňském a Karlovarském kraji. Během následujících týdnů bude kalendář dle slov Lucie Koryťákové Novákové, pracovnice AOPK ČR pro práci s veřejností v Českém lese, hotov a jako vždy distribuován do škol, infocenter či muzeí v obou zmiňovaných krajích. O jeho vydání bude Deník včas informovat.