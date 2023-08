Výsledkem automobilových závodů je i nabouraná barokní kaple u Boněnova

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Závody do vrchu se jely o víkendu z Michalových Hor do Boněnova a kromě dvoudenní uzavírky silnice si vyžádaly i poničení kulturní památky barokní kaple Nejsvětější trojice. Jeden z automobilových jezdců totiž nezvládl řízení závodního speciálu, naboural do kaple, tím zničil část stěny tohoto architektonického skvostu z období vrcholného baroka.

Výsledkem automobilových závodů je i nabouraná barokní kaple u Boněnova. | Foto: Deník/Antonín Hříbal