„Příroda je mocná čarodějka a rostliny se s touto situací vyrovnají. Vlastně už můžou začít polní práce. Já už jsem zasázel brambory,“ řekl Deníku.

Brambory přikryje netkanou textilií. „Ta je ochrání před mrazíky. Nic se jim nestane.“

Teplé dny se objevují podle jeho slov každou zimu, ale ty současné neohrožují ani ovocné stromy. „Tuto dobu není rašení na ovocných stromech tak rychlé, protože v noci a ráno je stále kolem nuly, takže se zbrzdí,“ řekl Deníku Zacpal.

V klidu jsou zatím také sadaři z Velkých Dvorců. „Vyšší teploty zatím panují krátkodobě na to, aby mohly mít nějaký vliv na ovocné stromy,“ potvrdil Deníku Martin Kaufner, vedoucí firmy Kolowratovy sady, které na svazích pod Přimdou pěstuje především jabloně.

Rozhodující pro úrodu bude podle Kaufnera březen a pak duben. „Kdyby v březnu přišly teploty kolem dvaceti stupňů, vegetace by začala u ovocných stromů příliš brzy a jarní mrazy by pak mohly poškodit květ. Samozřejmě by také záleželo, v jaké fázi květu by se strom nacházel,“ vysvětlil.

Ideální počasí pro sadaře by byl podle jeho slov sníh alespoň nějakou dobu i v březnu a noční teploty kolem nuly. „To se ale bohužel v posledních letech neděje, vždycky jsou v březnu nějaké dny teplé a vždycky přicházejí jarní mrazy, které pak škodí,“ dodal.