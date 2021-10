Při příležitosti 100. výročí narození tachovského fotografa Hynka Altmana pořádá Muzeum Českého lesa Tachov výstavu fotografií jeho dcery Marie Matějkové.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Výstava, která je průřezem její tvorby, potrvá do 22. listopadu, otevřeno je i o víkendech, a to vždy do 16 hodin. Ve středu má muzeum otevřeno do 17 hodin.