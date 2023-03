„Každý fotíme něco jiného, takže jsme upustili od jednotného tématu a vystavujeme to, co je každému z nás nejbližší,“ vysvětlil ve své úvodní řeči předseda fotoklubu Vladimír Solový. Přítomné pobavila a především zaujala debata předsedy s nejstarším žijícím a stále velmi aktivním členem party fotografů Václavem Benešem, který patřil mezi zakládající členy, na téma, jak dlouho již tento spolek existuje. Společně dospěli k číslu kolem 60 let od doby, kdy se začali fotografové ve Stříbře scházet. Při té příležitosti zavzpomínali také na své dobré přátele, kteří již odešli na věčnost.