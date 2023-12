Přestože hlavním důvodem je zvýšit bezpečnost provozu v tomto úseku, řidiči budou muset být i nadále velmi obezřetní. „Stavbu kruhového objezdu na výjezdu z Plané bychom chtěli zahájit v první polovině roku 2025. Stavební práce jsou plánované zhruba na půl roku. To znamená, že ke zprovoznění kruhového objezdu by mělo dojít ještě v roce 2025,“ sdělil Deníku mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Dle jeho slov bylo na stavbu v letošním roce vydáno Společné rozhodnutí. V současné době probíhá inženýrská činnost na projektové dokumentaci pro provádění stavby. „Okružní křižovatka je navržena jako malá okružní křižovatka o pěti paprscích. V rámci stavby je navrženo založení paprsku pro připojení výhledové přeložky silnice I/21 (obchvat Plané a Chodové Plané), do doby výstavby přeložky bude tento paprsek sloužit jako samostatný sjezd na sousední pozemek,“ vysvětlil dále Adam Koloušek.