Vedení obce zajistí zhotovení komunikací poté, co bude výstavba domků dokončena, následně dojde k položení povrchu a vydláždění chodníků a vjezdů na pozemky, kdy u každého rodinného domku vznikne jedno parkovací místo. „Poučili jsme se ze zkušeností v okolních obcích. Vzhledem k tomu, že náklady na zajištění finální infrastruktury nejsou malé, čekáme na dokončení stavebních prací, aby nebyly chodníky opětovně poškozeny dříve, než začnou plně sloužit obyvatelům,“ vysvětlil starosta. V lokalitě je rezerva parcel na výstavbu ještě asi 13 rodinných domků, zde však zatím obec řeší vlastnickoprávní vztahy se současnými majiteli pozemků. Výstavba všech domků by měla být dokončena asi do pěti let, s další obec v dohledné době nepočítá.