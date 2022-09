Důvodem je probíhající rekonstrukce kulturního domu Mže. Výstava se bude konat v pátek 23. září od 8 do 17 hodin, a v sobotu od 9 do 15 hodin. Přinášet výpěstky mohou lidé do Kinanekina už ve čtvrtek mezi 14 a 17 hodinou. Vystavovatel má možnost vystavit jakékoliv množství exponátů. "Dle propozic výstavy se výpěstky automaticky nevrací, pokud to vystavovatel nebude vyžadovat. Ostatní výpěstky věnujee na charitativní činnost," řekl Jiří Smrčka z plánského zahrádkářského svazu.