„Bylo milé vidět zájem dětí. Probrali jsme nejen Lucie, zastavili jsme se u fotek orla i malovaných obrázků dalších ptáčků. Hodně se nám líbil drátkovaný strom a srdíčka. Ani jsme s kolegyněmi nečekaly, že se zde zdržíme tak dlouho, ale stálo to za to,“ zhodnotila návštěvu další z pedagožek Zuzana Křížová.

Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkDětem se fotografie velmi líbily a u mnohých se dožadovaly vysvětlování. Vzhledem k tomu, že jedna z učitelek, Eva Pomyjová, zde má svoji expozici fotografií z tradičních pochůzek bytostí Lucií po městě, rozvinula se rozprava o této tradici, která se v Kladrubech udržuje díky národopisnému spolku již mnoho let.

Děti z mateřské školy v Kladrubech navštívily v minulém týdnu výstavu amatérských fotografů a tvůrců z Kladrub. Ta se koná pravidelně v prostorách Staré pošty v srpnu během pouti, kdy je běžně přístupná veřejnosti, pravidlem však zůstává, že fotografie a exponáty zde zůstávají vystavené až do konce září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.