Výtvarná díla žáků stříbrské ZUŠky poputují do Kolumbie

Obrázky dětí výtvarného oboru ZUŠ Stříbro poputují až do daleké Kolumbie. Žáci pod vedením Veroniky Šatrové nadšeni skvělou myšlenkou se zapojili do výtvarné soutěže pro děti To je moje země, kterou připravila nadace My Trees.

Mnohé děti v Kolumbii díky obrazům českých dětí zjistí, že vůbec nějaká Česká republika existuje. | Foto: Veronika Šatrová