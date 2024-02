Každá z malířek má svérázný a velmi osobitý umělecký projev, svá díla vystavují v Čechách i zahraničí a dvě z malířek, Bärbel Jílková a Margareta Novotná, představí svou tvorbu v Praze vůbec poprvé. „Výstavy jsou naplánovány v navazujících časových intervalech čili jaro a začátek léta letošního roku bude ve Sladké dílně na Petřinách v Praze patřit Západočeškám,“ sdělila Deníku spoluorganizátorka výstav Stanislava Šedivcová s tím, že Bärbel Jílková vystavuje od 26. února do 6. dubna, Elaine Lóre od 7. dubna do 19. května a Margareta Novotná od 20. května do 30. června.

„Velkorysý prostor oblíbené kavárny Sladká dílna na Praze 6, kde jsou již několik let pořádány prodejní výstavy, budou tedy od konce února do konce června 2024 opanovat tři malířky ze Západních Čech,“ poukázala Šedivcová.

Trio šestitýdenních výstav zahájí Bärbel Jílková, známá tachovská malířka s kořeny v sousedním Německu, ilustrátorka, autorka a designérka cen, plaket a nadšená fotografka. Prodejní výstava jejích obrazů bude do 6. dubna a veřejná vernisáž je naplánována na úterý 27. února od 18 hodin.

Od 7. dubna do 19. května se nechte provést hlubinami i vrcholy duše. Stěny petřínské kavárny ovládnou barvy, emoce a fantazie malířky Elaine Lóre z Plzně, jejíž tvorbu nejlépe vystihuje slogan "Za čtyři roky z Plzně do New Yorku". Mistryně abstrakce i exprese, jejíž plátna zdobí více než 400 soukromých i veřejných prostor a jejíž díla jsou k vidění v galeriích a výstavních sálech ve Vídni, Brémách, Římě a New Yorku. Veřejná vernisáž je naplánována na pondělí 8. dubna od 18 hodin.

Od 20. května do 30. června budou stěny petřínské Sladké dílny patřit Margaretě Novotné z Plané. Paní Margareta je krajinářka s romantickou duší a věčně špinavými prsty od pastelu, obdivovatelka malířů a výtvarného stylu vrcholného baroka. Je jí velmi blízký impresionismus a ráda ztvárňuje krajinu svého domova, louky, lesy, rybníky, kam si chodí odpočinout a zároveň načerpat sílu. Vedle vlastní tvorby předává své zkušenosti účastníkům výtvarných workshopů ve svém ateliéru i v plenéru. Pravidelně vystavuje v galeriích a výstavních prostorách na západě Čech.

Zvláštní poděkování patří manažerovi kavárny, panu Petru Hanouskovi, za velmi vstřícné a profesionální jednání.