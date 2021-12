Bolevecká základní škola a 14. základní škola v Doubravce budou při výuce využívat virtuální realitu. Město Plzeň chce jejich žákům ozvláštnit výuku tak, aby měla nejen vzdělávací charakter, ale byla pro ně i zábavná.

„Virtuální realita nabízí neomezené možnosti, můžete si představit výlet do deštného pralesa v hodině biologie, exkurzi do 17. století v hodině dějepisu nebo se proměnit v krvinku putující po lidském těle. Vzdělávání pro nás vždy bylo, je a bude prioritou,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Školáci v Plzni se budou vzdělávat pomocí virtuální reality.Zdroj: Město PlzeňHlavní přínos virtuální reality spočívá podle radní pro školství Lucie Kantorové zejména v tom, že školákům zprostředkuje při probírání konkrétní látky zážitek, který v místních podmínkách není možný. Kromě atraktivních exkurzí do vesmíru čekají žáky například nevšední hodiny chemie. „Využití bychom určitě našli v mnoha předmětech. My jsme se rozhodli jít cestou chemie, a to z toho důvodu, že jde o oblast, kde výuka v nynější době bohužel nemůže být tak praktická, jak bychom si přáli. Díky tomuto projektu budou moci žáci pracovat alespoň virtuálně s látkami jako jsou kyseliny. Touto cestou bychom chtěli zvýšit zájem žáků o přírodní vědy a o to, jak funguje svět kolem nás,“ uvedla Kantorová s tím, že Plzeň je první v Evropě, která virtuální realitu implementuje do výuky na základních školách.

Aplikaci vyvinula společnost CIE Group. Podle jejího ředitele Marka Bárdyho šlo o zatím nejsložitější projekt, který měla kdy firma na starost. „Na jedné straně jsme museli řešit zábavný aspekt aplikace, ale zároveň dodržet principy vzdělávání,“ uvedl Bárdy a popsal fungování aplikace v praxi. „Pokud se budeme bavit například o fungování vesmíru, jeho zákonitosti nedokáže leckdy pochopit ani dospělý člověk. Děti se o něm dnes učí v šesté třídě pomocí videí nebo plastových modelů. Virtuální realita je do vesmíru dokáže přenést, žákům v souvislostech a v konkrétním prostředí vysvětlí, co, jak a proč funguje,“ vysvětlil dále Bárdy.

„Virtuální realita je navíc interaktivní. Žáci se tak učí chápat souvislosti a ne jen data nazpaměť,“ podotkl Bárdy.

Pokud se projekt, na kterém odborníci pracovali bezmála rok, osvědčí, radnice počítá s jeho rozšířením i na další městské základní školy. „Veškeré výukové programy, které firma v rámci virtuální reality ve výuce vytvoří, mohou být zdarma distribuovány také na všechny školy v kraji. Licence se přitom vztahuje i na programy, které budou vytvořeny pro jiného zadavatele, to znamená, že je město nemusí hradit, a přesto může používat,“ dodala radní Kantorová.