Neúnavného a těžko zničitelného nepřítele měly obce na Tachovsku v roce 2000. Psal o tom redaktor Jan Švagr v Tachovském deníku z 12. května 2000, v článku "Město bojuje se zákeřným plevelem".

Z archivu Deníku: Boj s bolševníkem | Foto: Deník / Redakce

Tím plevelem byl bolševník velkolepý, rostlina, která se do Čech dostala původně dostala jako okrasná. Jan Švagr v článku píše: "Obecní úřad v Chodové Plané investuje již řadu let desítky tisíc korun do boje proti bolševníku… Trvalým ošetřováním napadených pozemků se podařilo zlořáda vytěsnit z obecních pozemků i zámeckého parku. Hrozba šíření bolševníku ale přetrvává vinou nedbalosti vlastníků okolních pozemků…"