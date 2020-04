Článek pojednával o stavbě, která začala vznikat na konci osmdesátých let a měla sloužit jako kulturně společenský areál. Jenže po listopadovém převratu v roce 1989 se běh dějin začal měnit a výstavba téměř hotového komplexu byla dva roky po revoluci zastavena.

"Staveniště dělá v centru města dodnes ostudu, protože se pro něj nedaří najít kupce," píše se v článku Aleše Tolara z Deníku z roku 2000. Ten dále informuje, že dohodu o výstavbě kulturního komplexu podepsal tehdy Agrokombinát Tachov a Revoluční odborové hnutí. V roce 1991 byl objekt zhruba z osmdesáti procent hotov, ale investor se rozmělnil do menších firem a o stavbu přestal jevit zájem. Dodavatelé nedostávali zaplaceno. Práce se zastavily a začalo se uvažovat o prodeji. Už v roce 1992 se objevil první zájemce, zahraniční investor, který nabízel tehdy 57 milionů korun, tedy částku, která byla v přibližně stejné výši do stavby investována.

Jenže prodej se nedařil a nedařil. "Za pět let, co stavbu nabízím k prodeji, jsem ji ukazoval zhruba dvěma desítkám zájemců," řekl v článku z roku 2000 správce konkurzní podstaty Jan Pour, který dodal, že z různých důvodů vždy z prodeje sešlo.

A objekt postupně začal chátrat, občas se stal terčem zlodějů, jak se dále píše. V roce 1999 učinil odvážný krok Tachovský pěvecký sbor, který uvnitř uspořádal koncert, kterým chtěl protestovat proti tehdejšímu stavu ve městě, kde chybělo místo pro kulturní produkce.

Celostránkové téma přineslo v roce 2000 i několik názorů z řad veřejnosti. Někteří dotazovaní v anketě odpověděli, že by se objekt měl zbourat, jiní že by se měl prodat za symbolickou cenu, další, že by se z něj mělo udělat vietnamské tržiště.

Dnes už víme, že nakonec objekt našel svého majitele, který z něj vybudoval obchodní centrum. Místo zamýšleného sálu je dnes supermarket, jinak zde najdou návštěvníci několik desítek obchodů a provozoven, jako je drogerie, trafika, chovatelské potřeby, galanterie, obuv, hodinářství, prodejna výpočetní techniky, mobilů, dvě bistra, kavárnu, pojišťovny, různé kanceláře a řadu dalších provozoven.