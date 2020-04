Rekordní počet devíti sňatků byl zaznamenán v sobotu 15. dubna 2000.

Článek a fotografie z Tachovského deníku z dubna 2000 | Foto: Deník / Jiří Kohout

Informoval o tom Tachovský deník z pondělí 17. dubna téhož roku: "Jeden z nejšťastnějších dnů v životě v sobotu zažila dvacetiletá Monika Láhvičková, která si do dalšího života už nese jméno svého manžela Honzy - Sponnerová. Na její svatbě nechyběli kromě rodiny také vychovatelé z tachovského dětského domova. To proto, že zde Monika od jedenácti let vyrůstala."