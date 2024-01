Krásně vypálené, červené, jedna druhé podobná jako vejce vejci, každá na sobě měla písmenka HL. Řeč je o cihlách „haidlovkách“, které se dlouhé roky pálily v kruhové cihelně Theodora Haidla zhruba jeden kilometr od vsi Olešovice nedaleko Krs na Plzeňsku.

V současnosti je pec z velké části zničená, prostoru však stále dominuje asi třicetimetrový komín. A k vidění jsou na místě rovněž pozůstatky železných táhel vzduchových kanálů, kterými se reguloval přívod vzduchu v celé peci a do jednotlivých komor, jichž bylo deset.

K pozůstatkům cihelny a komínu, který se tyčí v lese na svahu nad údolím Dolského potoka, vás pohodlně zavede dobře znatelná cesta podél odtoku olešovického rybníka. Zbytky cihelny včetně komína jsou trochu schovány mezi vzrostlými stromy, ale minout je nelze a za zhlédnutí pozůstatky této provozovny rozhodně stojí.

O počátcích cihelny stejně jako o majitelích toho není stále mnoho známo, dle dostupných zdrojů v místě existovala jednoduchá polní cihelna již před rokem 1920, následně byla přebudována v Hoffmanskou kruhovou cihelnou pec, na svou dobu velmi moderní. V roce 1937 již patřila Theodoru Haidlovi, který v Olešovicích hospodařil a také obchodoval se smíšeným zbožím. Byl synem olešovického sedláka Laurenze Haidla. Předpokládá se, že cihelnu převzal od svého otce.

V době své největší slávy měla pec oválný půdorys a tvořilo ji deset komor. „Hlína byla odkopávána z nedaleké jílové stěny, na místě mísena a po kolejničkách pak vozíky přepravována k peci. Tam se ručně nabíjela do dřevěných forem tak, že cihly nesly monogram HL. Vyráběly se běžné cihly nebo tašky bobrovky,“ uvádí v Úterských listech archivář Karel Waska. Ty se pak po usušení v kolnách postavených na dřevěných piliřích vyskládaly do jednotlivých komor pece a nakládací prostory se poté zazdily. Nad každou komorou byla dvířka pro přikládání uhlí. Díky důmyslné regulaci vzduchu komory postupně chladly, cihly se z nich mohly vybírat a následně se do komory naskládaly další, a cyklus pálení tak mohl pokračovat téměř nepřetržitě. Uvádí se, že se do pece vešlo až 50 tisíc cihel. „V cihelně se topilo sokolovským uhlím, které se dopravovalo na místo od železnice nejspíše z Bezdružic koňskými potahy,“ píše dále Karel Waska.

Po druhé světové válce byl Haidl jako mnoho dalších Němců odsunut a výroba cihel v Olešovicích dále nepokračovala, majetek po konfiskaci propadl státu. V roce 1947 o cihelnu projevil zájem Místní národní výbor v Polínkách, ale nebylo mu vyhověno a za základě zprávy revizora, který byl na místo 8. 12. 1947 vyslán, byly kovové zbytky odvezeny do sběru a stavby předány Místnímu národnímu výboru v Olešovicích, aby je rozprodal na stavební materiál. Cihly „haidlovky“ jsou tak nejspíš v obci ještě k vidění na mnoha stavbách. (šav)