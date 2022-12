„V naší zahradě žije kolem 1100 druhů zvířat, v tuto chvíli je zde kolem sedmi tisíc kusů. Všechna rozhodně neuvidíme, ale větší část ano i přesto, že se venku sype sníh,“ slíbila hned na začátku. A jak řekla, tak se stalo. Provedla výpravu vyhřátými pavilony stejně jako zešeřelou zahradou, kdy se zejména dětem nechtělo pryč z pavilonu opic, hadů ani lvů, ale nadšeni byli i z hopkajících klokanů ve sněhu. Navštívili také oblíbenou expozici Madagaskar, která je věnována především lemurům. Plzeňská zoo se může pochlubit například vzácnými lemury rákosovými, u nichž se pravidelně daří odchovat i další generace. „Každá zoologická zahrada je vlastně Noemova archa,“ nechala se slyšet průvodkyně. „Díky nim mají šanci přežít i druhy, které by v přírodě byly již dávno vyhubeny nebo by samy vyhynuly.“

Když život svede dohromady podobně smýšlející osoby, vznikne téměř pravidelně spousta krásných akcí a zážitků. Což je přesně případ starostky Prostiboře Barbory Novákové a fotografky Kateřiny Misíkové. Obě ženy se setkaly poprvé v sálku na prostibořském úřadě. Misíková tehdy přijala pozvání a dorazila vyprávět o svém putování po Dánsku. Ukázalo se, že láska ke zvířatům a přírodě je jednou z mnoha věcí, které mají společné. „Tehdy to bylo opravdu příjemné setkání, tak jsem se chtěla revanšovat. Těší mě jak velká výprava z Prostiboře dorazila,“ vysvětlila. „Radost je oboustranná, bylo to opravdu moc krásné odpoledne, užili jsme si to a Kačce děkujeme,“ řekla Deníku starostka. „Tohle jistě nebyla naše poslední návštěva zoo ani poslední akce, kterou s Kateřinou podnikneme,“ dodala.

