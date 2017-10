Za Rapotínem vznikne nové sídliště, Jungmannovka již finišuje

Tachov – V okresním městě a jeho těsné blízkosti se momentálně pracuje na dvou bytových výstavbách. Ta větší, která přinese desítky nových bytů, v těchto dnech pokračuje rychlým vzniká za sídlištěm Rapotín.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Celkem by zde mělo vzniknout dvacet bytových domů a více než čtyřicet stavebních parcel. „V každém bytovém domě by se měly nacházet čtyři byty. Bude se jednat o mezonetově řešené bydlení. Každý byt by pak měl mít svou vlastní zahradu a parkovací místo,“ vysvětlil již dříve plány Jan Šmejkal.

Podobné bytové prostory nejsou v Tachově nikde k vidění, a je tedy o ně pochopitelný zájem. Nemálo zájemců je i o nové parcely. Ty už jsou v podstatě prodané. „Zatím je zamluveno jedenačtyřicet parcel. Přibližně v březnu by pak měla být podepsána smlouva se zájemci,“ sdělil Deníku na konci minulého roku jednatel společnosti Razka Martin Rejthar. Samotné byty by pak podle jednatele Šmejkala měly být k dispozici pro obyvatele koncem roku 2017.

Datu předání nasvědčují i práce, které každým dnem rychlým tempem postupují. Na louce se již dodělávají inženýrské sítě, již je možné vidět také budoucí příjezdovou cestu.

V této nové lokalitě se navíc počítá i s novou autobusovou zastávkou a točnou autobusů. Ta by se měla přesunout z nynějšího prostoru před hřbitovem, díky čemuž vzniknou nová parkovací místo pro nynější obyvatele sídliště Rapotín.

Neméně zajímavým, ale přece jen menším projektem je výstavba dvou nových bytovek v Jungmannově ulici. Od minulého roku zde vyrostly dvě bytovky, které nabídnou kolem padesáti bytů různých velikostí. Od malých až po luxusní několikapokojové apartmány. Noví majitelé budou mít navíc k dispozici také sklepní prostory či parkoviště v blízkosti bytovek.

Podle původních plánů se měli nájemníci stěhovat již na přelomu září a října, nyní ale budou muset počítat s komplikací. Vzhledem k nutnosti několika dalších prací, mezi které patří i zpevnění svahu, bude vše připraveno do konce roku.