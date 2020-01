Posledních několik hodin zbývá k tomu, aby zájemci podpořili tachovskou alej k vrchu Vysoká v celostátní anketě Alej roku.

Alej k vrchu Vysoká. | Foto: Alena Mautnerová

Z tachovského okresu se jedná o jedinou přihlášenou alej. „Z Plzeňského kraje je přihlášeno celkem šest alejí, z Tachovska pouze ta naše. Každý může hlasovat jenom jednou, a to do 7. ledna do 12 hodin. Hlasování se musí ještě v e-mailu potvrdit, aby měli jistotu, že nejde o podvod,“ uvedla Alena Mautnerová, která alej do ankety přihlásila. Jak dodala, v Plzeňském kraji by tachovské stromořadí mohlo vyhrát. „Letos pořadatelé nezveřejňují průběžné hlasování, tak se musí každý snažit získat co nejvíce hlasů, aniž by věděl, jak na tom jeho alej je,“ dodala.