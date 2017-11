Zabijačkové hody v Lomu měly stejně jako v předchozích letech slavnostní

Lom u Tachova – Konec roku se blíží a s ním i čas závěrečných bilancí. Čtyři jedničky v kalendáři byly tento rok významné pro řadu obcí v kraji, kde se vesměs konaly svatomartinské oslavy.

Jen v Lomu u Tachova se tentokrát slavilo poněkud jinak. Jako každý rok v tomto čase, přišly ke slovu zabijačkové hody. Tradiční akce, která ani tentokrát neměla chybu, byla odstartována v sobotu večer a rozhodně nezůstala svému názvu naprosto nic dlužna. A tak se jedlo, pilo a hodovalo, jak se na zabijačkové hody sluší a patří.

„S předprodejem vstupenek jsme začali čtrnáct dní před zahájením hodů,“ konstatuje starosta obce Aurel Ardeleánu. „Do té doby bylo všechno připraveno tak, aby to klaplo na jedničku. Řezník z Tisové koupil v Německu dvě dobře vykrmená prasata a veškerá starost o zpracování pochoutek na zabijačkové hody byla už pak zcela v jeho režii. Dělá to tak každý rok. Všechno připraví a vyrobí a my už si to pouze přivezeme. Jen maso si přivezeme tak, jak je, a naše ženy z něj napečou řízky. Každý návštěvník obdrží ke vstupence lístky na odběr pochoutek a to, co nespotřebuje na sále, odnese si v balíčku domů,“ dodal.

„Máme s tím práci, ale děláme to rádi,“ doplňuje jeho slova účetní obecního úřadu, Jana Bošková. „Zkušeností máme dost a vždy se snažíme udělat pro naše občany to nejlepší, co je v našich silách. Dbáme na to, aby nejen oni, ale i všichni návštěvníci, co se sem sjedou ze širokého okolí, se tady na vepřových hodech cítili co nejlépe. A že se to lidem líbí, to nakonec vidíte kolem sebe na každém kroku.“

Je to stálý, léty osvědčený rituál, který už tady, v Lomu u Tachova, dovedli k dokonalosti. Však také na přípravě a organizaci vlastních hodů se podílí značná část místních obyvatel, hlavně ženy. Jejich úsilí, zejména při obsluze hostů, si starosta nemůže vynachválit.

„Spokojenost? Zbytečná otázka,“ říká jeden z manželů Hubálkových, pan Jiří. „Bydlíme sice ve Vítkově, ale žádný rok tady na zabijačkových hodech nemůžeme chybět. Je tady vždy výborná parta, sejdeme se s kamarády a přáteli, společně popijeme, pojíme a pak si zatrdlujeme na sále, zkrátka paráda, netřeba komentář. Ještě jsme ani neskončili a už se těšíme na příští rok.“

Že to v Lomu u Tachova umějí vzít za správný konec, na to lze vzít jed. Kapacita sálu, zhruba sto šedesát lidí, nemůže pokrýt zájem, který o vepřové hody je. Mezi hosty tentokrát nechyběli ani zástupci tachovské radnice, v čele se starostou, Jiřím Stručkem. Všichni se bavili a nikdo nekoukal na hodiny. Muzika hrála pro mladé, ale i starší generaci, a tak zábava stála doopravdy zato. Bohatá tombola s hodnotnými cenami už jen dokreslila jedinečnou atmosféru večera. Televize, pračka, ale také šedesátikilový divoký kanec, věnovaný místními myslivci a k vyzvednutí v pondělí na obecním úřadě, udělaly radost nejen výhercům, ale také řadě jejich nadšených fanoušků, kteří za všeobecného veselí radostně povzbuzovali své šťastnější přátele.

Zkrátka slavnostní duch vepřových hodů nenechal nikoho na pochybách, že je co slavit a z čeho se radovat. Lomští občané, spolu s agilním vedením obce ví, jak na to. Mají už zkušenosti, ale také letitou praxi. A každý, kdo v tento den do Lomu zavítal, si bezpochyby přišel na své.

Odlřich Voráček