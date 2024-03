V první části revitalizace by se tak díky novým výplním měl snížit akustický hluk, který se přenáší do okolí při kulturních akcích. Náklady jsou zevrubně odhadnuty na 30 milionů korun a následovat budou další etapy, které se dle starostových slov budou týkat samotného interiéru kulturního stánku.

„Stříbro by si zasloužilo opravený kulturní stánek, jsem rád, že se v tomto směru bude něco dít,“ míní František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro. „Oprava kulturáku? Konečně! Tak to je super, konečně to bude nějak vypadat a hlavně snad bude opravdu více klidu. Bydlíme hned vedle, ten hluk, když jsou tu akce, je opravdu obtěžující. Ale hlavně by se město ještě mělo zamyslet nad zdejším parkováním. Když se tu konají akce, auta pak stojí různě i na trávníku a nedá se tu pomalu ani projet,“ řekl už před časem Deníku Václav Marschalek.