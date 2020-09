Další překvapení čekala na děti i rodiče uvnitř. „Stavení úprava, kterou jsme provedli, je skutečně obrovská,“ sdělila Deníku ředitelka školy Monika Slabyhoudková s tím, že největší změny prodělalo první patro objektu.

„Tam vznikly tři nové učebny. Jedna počítačová, potom jazyková učebna a cvičná kuchyně. Zejména z té mám obrovskou radost,“ doplnila.

Další novinku představila škola v zadním traktu školního areálu, kde z bývalé a již nevyužívané kotelny na tuhá paliva vznikly dílna pro pracovní výuku. Žáci mají nové ponky, svěráky, nářadí.

„Kromě učeben jsme nechali zrekonstruovat také sociální zařízení, která se nacházejí v přízemí,“ doplnila ředitelka školy. Nové záchody tak mají k dispozici nejen chlapci a dívky, ale vybudována byla rovněž bezbariérová toaleta upravená pro potřeby tělesně postižených žáků.

Základní škola v Záchlumí se tak po stavebních úpravách stala kompletně bezbariérovou, výtah pro vozíčkáře je totiž i na schodišti do prvního patra. „Žádné děti, které by bezbariérovost školy využily, momentálně nemáme, ale jsme na ně plně připraveni,“ uvedla dále Slabyhoudková.

Škola se podle jejích slov podílí (společně s mateřskou školou, která ke škole také patří) na pořádání různých společenských a kulturních akcí pro veřejnost. Je proto ráda, že obec do školy investuje a postupně ji modernizuje.

Celkové náklady na vybudování nových učeben a sociálních zařízení byly 3,2 milionu korun, dotace přitom činila 2,7 milionu, zbytek hradila obec ze svého rozpočtu.

Kromě letošních úprav se v nedávné minulosti dělala také nová střecha, fasáda, oplocení, dále nová školní jídelna s kuchyní, vyhovující všem současným evropským normám.

Nadšení z nových prostor neskrýval také Lukáš Hilpert z nedalekého Víchova. „Nové prostory jsou parádní, povedly se,“ řekl Deníku. Jak dodal, od úterý do školy vozí už dvě děti. „Starší jde do druhé třídy, mladší nastoupil dnes do první. Se školou jsme spokojeni, i děti sem chodí rády,“ uvedl.