Společně prostory školy by podle něj měly vychovávat i vzdělávat. "Postupně odstraňujeme ze stěn chodeb starší věci, které na nich byly, a nakupujeme různé vzdělávací tabule, od kterých si slibujeme, že si jich děti budou všímat a alespoň některé informace z nich dostanou do hlavy," řekl dále ředitel s tím, že pro děti je velká vzpruha a motivace, že se prostory stylizují do moderní podoby. Proto například dlouhou chodbu do jídelny vyplní nástěnné tabule s nejdůležitějšími daty a mezníky českých i světových dějin.

Dobrá zpráva. Po antigenním testování hlásí školy minimum pozitivních žáků

V souvislosti s těmito úpravami společných prostor školy pracuje vedení i na image školy. K těm patří i barvy, a tak se borská základka stylizuje v modré, žluté a červené. V jednotném stylu a barvách školy je také logo a nové piktogramy nad šatnami, webové stránky školy a ve stejném stylu se předělávají také učebny.

Jak dále uvedl ředitel, připravuje se rekonstrukce učeben výpočetní techniky pro první stupeň, tři jazykové učebny a enviromentální učebny - zeměpis, přírodopis a robotika.