Bez tělesné výchovy a bez zpěvu při hudební výchově. Tak se nyní učí děti na základních školách, včetně té ve stříbrské Mánesově ulici.

Návrat žáků do ZŠ Mánesova. | Foto: Deník / Jiří Kohout

"Jinak mají normální rozvrh, který jsme jinak neupravovali. Děti dohání to, co zameškaly při distanční výuce," řekl Deníku ředitel školy Václav Peteřík. Jak ale dodal, bylo třeba upravit provoz školní družiny. "Doporučení je, že mohou být maximálně dvě třídy z jednoho ročníku v oddělení. Takže my jsme dosud měli tři oddělení družiny, teď jich máme pět." Personálně to vedení školy vyřešilo tak, že na chodu družiny se zejména ráno podílejí také asistentky pedagoga.